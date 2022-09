Luís Freire: «De 11 para 11 não perdíamos este jogo»

Luís Freire, treinador do Rio Ave, abordou as incidências da igualdade com o Gil Vicente (2-2) em jogo disputado em Barcelos.

"Arriscámos numa equipa um pouco diferente, com jogadores que chegaram há menos tempo, mas tivemos muitas contrariedades ao longo do jogo. Não entrámos bem, o Gil Vicente conseguiu ter mais bola e não foi uma boa primeira meia hora da minha equipa. No final da primeira parte, onde estivemos ligeiramente por cima, acabamos por fazer o primeiro golo. Na segunda parte, entrámos melhor, já conseguimos fazer um jogo normal e ter mais espaço para jogar. Fizemos o 2-0, já depois de fazermos algumas alterações. De 11 para 11 não perdíamos este jogo. Estávamos bem a defender e o Gil Vicente, apesar de ter mais bola, não conseguia criar perigo. Com a expulsão do Guga, depois da lesão de Josué, tivemos de meter o Samaris a central, de recurso. O Gil acaba por marcar um golo nas costas da defesa, que não está rotinada, e depois, não há palavras para descrever", explicou.



Erro arbitral segundo Luís Freire

"O Fábio Ronaldo levou um soco do Kevin Medina, que tinha de ser expulso. Ainda assim, foi o meu jogador que teve sair e com nove jogadores em campo sofremos o empate. Podíamos ter jogador melhor, e conquistar um ponto foi uma mau menor"