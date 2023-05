Luís Freire despede-se de Samaris: «Foi um prazer e um orgulho treiná-lo»

Com Samaris de saída do Rio Ave, Luís Freire deixou uma mensagem ao internacional grego.

"O Samaris é um jogador com títulos que todos gostaríamos de ter. Fez uma enorme carreira a nível internacional, jogou pela seleção grega e esteve muitos anos no Benfica. É um jogador que sempre deixou uma imagem muito positiva para o exterior, um companheiro e um profissional de mão cheia. É alguém que está sempre do lado certo. Foi um prazer e um orgulho treiná-lo. É uma pessoa humilde e adaptou-se à mística do Rio Ave e ao que tínhamos no balneário que já vinha do ano anterior. Soube respeitar e estar dentro dessa mística. Com a experiência que tem, foi mais um a ajudar. Agradeci-lhe tudo o que fez pelo Rio Ave e pela equipa e espero que seja muito feliz independentemente do que ele decida", referiu o técnico.

No final do jogo com o Famalicão, o timoneiro dos vila-condenses abraçou-se de forma demorada ao capitão Vítor Gomes, a quem também deixou palavras de agradecimento: "Tive grandes capitães de equipa, mas o Vítor mostrou que é um capitão enorme, possivelmente o melhor capitão que tive, embora não goste de comparar. Esteve sempre do lado do clube, do treinador e do jogador, deu sempre o exemplo e apareceu sempre com um sorriso na cara. É um profissional de excelência, quer jogue ou não, e representa o espírito rioavista. Foi isso que falei com ele".