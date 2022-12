Luís Freire e a Allianz Cup na paragem: «Melhorámos defensivamente, na pressão, na construção...»

As hipóteses de seguir em frente na Allianz Cup são muito remotas, mas o Rio Ave vai entrar em campo frente ao Farense com total seriedade. A garantia foi dada por Luís Freire, que espera continuar no trajeto de melhoria que a equipa tem registado até aqui. Ainda assim, o técnico não esconde que poderá fazer alterações."Em relação a este jogo, é um jogo de uma competição que temos levado muito a sério. Às vezes, estas interrrupções podiam trazer desfoque, uma forma de trabalhar menos comprometida ou menos dedicada porque não há o foco principal do campeonato e também há paragm. Aproveitámos para ser sérios, melhorar certas coisas, estivemos bem na Madeira, com bola a criar sitações e bem defensivamente, com o Sporting fomos bem competitivos, estivemos sempre à procura do resultado. Batemos o recorde fisicamente, fomos muito comprometidos e queremos acabar a competição desta forma. É um grau de profissionalismo. Toda a gente tem trabalhado muito para estarmos focados, representar bem o Rio Ave, tem uma identidade que tem de crescer. Temo-nos dedicado desta forma. O que espero amanhã é uma equipa a essa imagem. Toda a gente estar bem individualmente, mas coletivamente também. Representar bem o jogo da equipa. Compromisso grande e com bom jogo de equipa. Fechar da melhor maneira, tentar fazer um bom jogo. Encarar o jogo para vencer, dando oportunidades por mérito a jogadores que têm trabalhado muito bem.""Os treinador às vezes dizem que, infelizmente, só podem pôr 11 de cada vez. Este grupo não são 13 nem 14, somos 27, todos trabalham para ajudar a equipa. Segredo está no trabalho diário, no profisisionalismo, no talento. Como líder, vejo o trabalho e em função do que vejo confio em todos. Têm de estar preparados para ajudar a equipa. Quero é um Rio Ave igual a si próprio, na procura de vencer o jogo. Boa reação à perda, capacidade com bola. Farense é uma boa equipa, é uma equipa de 1ª Liga na perspetiva individual. É um jogo forte, mas vamos estar focados porque preparámos bem o jogo. Sabemos ter bola, sabemos como reagir.""Nós não podemos achar que está tudo bem e tudo mal e depois tudo bem. Não funcionamos assim. Queremos é que a equipa seja cada vez mais coesa, mais forte, com dedicação grande. Classificação tem de ser consequência. Se continuarmos a trabalhar como temos trabalhado e evoluir como temos evoluído, estamos mais perto de ganhar. Há um ligeiro intervalo até ao campeonato. Objetivo é ganhar esse jogo, mas agora vem o Farense. No campeonato estamos no bom caminho. Já vimos equipas a fazer bom caminho e depois a fazerem um mau caminho e vice-versa. Só se define à 34.ª jornada. Temos qualidade. Agora, na Allianz Cup, temos o ultimo jogo, temos de estar concentrados, motivados.""O Hernâni é um jogador, como todos reconhecem, com talento muito grande. Fisicamente sofreu contra-tempos. Estando bem fisicamente, sendo um jogador que consiga fazer tabalho consecutivamente, pode ajudar bastante. Tem talento, tem qualidade, sabe o que esperamos dele e está a esforçar-se para corresponder. Depois é com cada jogador. Precisa de continuidade no trabalho, estar consistente para aparecer bem preparado. Está a fazer.""Este ano foi bem visto, se estivessemos desde dia 13 sem competir, era um mês e meio só a treinar. Não ia ser positivo para ninguém. O profissional de futebol é feito para competir. São pessoas que estão habituadas à competição e trabalham para isso, para haver jogos, para jogar, para representarem os seus clubes. Competir na Allianz Cup foi bom e positivo. Se tivesse parado totalmente tinha sido pior para o reinício do campeonato.""Criamos pressão interna nossa, na perspetiva de vencer os jogos da Allianz Cup e levar com seriedade esta competição e não baixar em nada o que estamos a construir desde o jogo com o Arouca. Fomos competentes na Madeira, fizemos um bom jogo com o Sporting. Queremos é melhorar com isto. Melhorámos defensivamente, melhorámos na pressão, melhorámos na construção. Podemos melhorar noutras coisas. Queremos ser mais eficazes e será isso. O foco agora é melhor o jogo. No campeionato, se estivermos com este nível de foco mental, vai aparecer tudo naturalmente."