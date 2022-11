Luís Freire e a Allianz Cup: «O primeiro jogo define um pouco o que é a nossa prestação na competição»

Sem competir desde o dia 12 de novembro, o Rio Ave regressa aos jogos oficiais já esta quinta-feira, frente ao Marítimo. Na antevisão da entrada dos vila-condenses na Allianz Cup, Luís Freire não escondeu a ambição com que encara a competição."A Taça da Liga é uma competição que faz parte do nosso calendário e o objetivo é passarmos a fase de grupos. Sabemos que não é fácil porque temos boas equipas no grupo, o Sporting até já assumiu que quer vencer a competição. Mesmo assim queremos passar a fase de grupos e o nosso foco tem de ser o primeiro jogo, é isso que está no nosso horizonte. O primeiro jogo define um pouco o que é a nossa prestação na competição porque são apenas três jogos em dozes dias. Se vencermos na Madeira, o grupo fica para ser disputado aqui com o Sporting, mas não vale a pena pensarmos muito à frente", vincou o técnico, que vincou ainda a importância de ter todo o plantel disponível para dar o seu contributo nesta prova: "Queremos voltar a competir e voltar a aquecer os motores para o resto da época. É importante competir, a competição faz parte da nossa natureza e gostamos de disputar jogos oficiais onde se sente a adrenalina. É uma competição de curta duração e toda a gente tem de estar preparada, vão jogar os melhores para cada jogo. É normal que, com três jogos em doze dias, vão jogando uns e outros na perspetiva de a equipa estar no melhor nível. Todos trabalham bem e vão estar prontos para ajudar a equipa".Defendendo que os jogadores que chegaram na reta final do mercado de verão já estão completamente adaptados às suas ideias e que os jogos do Mundial são um bom exemplo da forma como o equilíbrio é cada vez mais a nota dominante no futebol, o técnico fez ainda um balanço da época do Rio Ave até ao momento. "Sempre dissemos que tínhamos uma primeira fase da época na qual tínhamos de reformular o plantel de acordo com as nossas possibilidades e, ao mesmo tempo, pontuar ao ponto de deixarmos o Rio Ave sempre tranquilo na tabela. Sabíamos que tínhamos um calendário difícil e jogaores para integrar, conseguimos fazê-lo. Depois sabíamos que o calendário iria ficar, no plano teórico, mais dentro do nosso campeonato e penso que demos boas respostas. Fomos consistentes, aguentámos o início de época difícil e temos feito muitos pontos nos últimos jogos. No entanto, queremos mais e, na Taça da Liga, temos de ir em busca de algo para nós, sabendo que não há uma responsabilidade doentia. É uma oportunidade para nós", rematou.O início do jogo entre o Marítimo e o Rio Ave, a contar para a 1ª jornada do grupo B da Allianz Cup, está agendado para as 17 horas desta quinta-feira.