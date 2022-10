Luís Freire e a derrota na Luz: «O Rio Ave marcou aqui dois golos, algo que o PSG não conseguiu»

Apesar da derrota na Luz (4-2), Luís Freire mostrou-se satisfeito pela resposta dada pelos seus jogadores na deslocação ao terreno do Benfica, em jogo da nona jornada da Liga Bwin, sublinhando o facto de a sua equipa ter conseguido fazer algo que o Paris SG não conseguiu no embate contra as águias na Liga dos Campeões.





"A proposta era tentar ter a bola ao máximo, o que não é fácil na Luz, fazer o nosso jogo até porque o campeonato não acaba à 9.ª jornada, e tentarmos construir jogo, sabendo que o Benfica ia pressionar alto. No primeiro golo há um mérito tremendo da minha equipa e dos meus jogadores porque sabíamos que havia espaço para explorar, é um belíssimo golo e convém destacar. Mas foi um Benfica muito forte ofensivamente, deram a volta ao jogo com o 2-1, com dois golos praticamente seguidos. O 3-1 sentenciou muito daquilo que seria o jogo. Aí era difícil para nós", começou por dizer o técnico dos vila-condenses, em declarações na BTV."Pedimos aos jogadores para tentar ter jogo e chegar perto da baliza do Benfica. Com o 4-1 ficou ainda mais complicado. Ainda assim, os jogadores tentaram reduzir ao máximo e chegámos ao 4-2 com um grande golo do Guga. O Benfica joga bem, está a jogar bem, o Rio Ave marcou aqui dois golos, algo que o PSG não conseguiu. Quero a minha equipa a jogar, a assumir o jogo. Hoje ficou mostrado que somos perigosos, mas temos de melhorar defensivamente porque sofremos aqui quatro golos. A responsabilidade é minha. A perder, o treinador é que é o responsável porque os jogadores deram tudo."

"Os nove pontos que conquistámos foi assim, com os jogadores a tentarem e a darem tudo. Agora temos o Oliveira do Hospital para a Taça de Portugal. Encarar o adversário com o máximo de respeito. Depois voltará o campeonato. Temos de somar pontos. Agradecer aos adeptos que se deslocaram até cá, Lisboa, e pedir que continuem connosco e que não desistam de nós porque nós também não vamos desistir", terminou.