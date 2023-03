Luís Freire e a época do Rio Ave: «Temos de manter a chama porque ainda faltam nove jogos»

Luís Freire foi, juntamente com Leonardo Jardim e Mário Silva (futsal), um dos convidados do primeiro painel do fórum promovido pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol em Viana do Castelo, sendo que, à margem do evento, o técnico falou sobre o momento positivo que o Rio Ave atravessa."Quando estamos a ganhar... penso que estar sempre a competir é o que os jogadores e os treinadores querem. Estas pausas têm de ser aproveitadas para darmos um bocadinho de atenção à família, nos dois ou três dias de folga que podemos ter, e depois voltar ao trabalho. Estamos cientes da dificuldade que vem por aí e vamos tentar manter os níveis de concentração ao máximo. É importante fazermos alguma descarga física para depois voltarmos a competir", começou por referir.Apesar de os vila-condenses terem a permanência bem encaminhada, o técnico mantém-se cauteloso em relação ao que falta jogar. "Balanços só se fazem à 34ª jornada, as épocas têm altos e baixos e nós já passámos por isso. Agora estamos numa fase positiva e o trabalho é bom, mas não quer dizer que acabe assim. Nós temos de manter essa chama e esse stress competitivo positivo porque ainda faltam nove jogos. Estamos a cumprir os objetivos, mas só no fim é que podemos olhar para trás e perceber o que é que conseguimos fazer juntos", rematou.