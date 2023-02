Luís Freire e a estratégia para o Dragão: «Muita atenção aos pormenores»

Luís Freire fez ao final da manhã desta sexta-feira a antevisão do jogo com o FC Porto, marcado para sábado às 20h30, no Estádio do Dragão."Esse jogo já foi há 17 jogos e o que temos de fazer é o que fizemos nesse e noutros que tivemos entretanto. Muito foco e concentração, uma equipa coesa e comprometida, com muita atenção aos pormenores, porque qualquer pormenor conta em jogos contra equipas tão fortes. Temos o nosso plano de jogo bem definido, o que queremos do jogo, mas sabemos que vencer é sempre muito complicado em qualquer jogo da 1ª Liga e isso passa a ser extremamente complicado o quando se joga contra o campeão nacional. O que sabemos é que o foco e a nossa capacidade de trabalho têm de estar no máximo e tem de haver um compromisso coletivo muito elevado para podermos ter sucesso contra as estas equipas.""Nós temos jogado sempre de uma forma muito semelhante, até pode haver alguma coisa diferente ao nível da estratégia, mas dentro do que sempre fazemos em campo não haverá surpresas. Pode haver uma equipa a procurar gerir mais o jogo com bola, mas também não acredito que o FC Porto jogue de maneira diferente. Tratam-se de duas equipas com uma identidade muito vincada. Não se esperam revoluções, isso não vai existir.""Da casa dos outros não costumo falar, o FC Porto tem os objetivos e nós temos de olhar para os nossos. O FC Porto está há 21 jogos em perder, com nove vitórias seguidas e isso diz tudo. Nós temos tanta coisa para nos preocuparmos que não podemos olhar para o momento do FC Porto. Temos de pensar no que vamos enfrentar, nas nossas emoções, o que podemos fazer e como podemos ser competitivos para sermos melhores. O FC Porto tem muitas lesões, mas tem também um plantel cheio de qualidade, tem as suas dificuldades, tal como nós temos as nossas, com as nossas armas à procura da vitória como fazemos em todos os jogos, sabendo que será extremamente complicado e com o máximo de respeito pelo nosso adversário."As vitórias são sempre boas. Crescemos um pouco nestes últimos dois jogos, já com o Sporting fizemos um bom jogo, apesar da derrota e com o Estoril tivemos a capacidade de ferir o adversário e voltar a ganhar. Isso dá-nos alento, mas este jogo não tem nada a ver a última vitória. As vitórias trazem mais confiança, mas tivemos de dedicar todo o tempo que restou nos últimos quatro dias a preparar o jogo e sinceramente quase não deu para usufruir dessa vitória."