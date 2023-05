Luís Freire e a possível renovação pelo Rio Ave: «Ainda não houve oportunidade de nos sentarmos»

Assim que terminar a presente temporada, Luís Freire entrará no último ano de contrato com o Rio Ave. Por essa razão, o técnico foi questionado sobre uma possível renovação, intenção avançada pelo presidente António Silva Campos, tema que remeteu para o momento em que as competições se fecharem."Neste momento, o campeonato tem de acabar para podermos falar do que estamos a falar. Como em todas as épocas, há muito para falar. Será por aí. Ouvir o presidente, ainda não houve portunidade de nos sentarmos mais a sério, perceber projeto, tudo o que está envolvido e tomar decisões boas para o Rio Ave e para todas as partes", apontou.