Luís Freire e a receção ao FC Porto: «Vamos querer desafiar qualquer adversário»

O Rio Ave recebe este domingo o FC Porto e Luís Freire quer ver a sua equipa mostrar que é mais capaz do que foi em Alvalade, onde acabou por perder por 3-0 na 2.ª jornada da Liga Bwin. Perante os dragões, que estão imparáveis neste início de época e que têm um história muito favorável em Vila do Conde, o treinador pede união e ambição para surpreender."O bom da história é que fica lá atrás. É verdade que o Rio Ave não se dá muito bem. É história e nós estamos cá para fazer uma nova história. Queremos mostrar que somos uma equipa competitiva, que está a crescer, a fazer coisas boas, a fazer o seu jogo. Isto sabendo que o rival nos vai limitar em várias ocasiões. Mas temos de ter vontade, querer e muita garra", referiu Luís Freire, completando: "Vamos tentar ser fortes e anular os pontos fortes do FC Porto. Estar com altos índices competitivos, muito motivados e unidos, em campo e com o público. O FC Porto é uma grande equipa, com um grande treinador e que entrou muito bem nesta época. Mas isso é a vida deles, nós temos de olhar para a nossa vida e controlar o nosso destino."O Rio Ave chega a este jogo depois de conquistar o primeiro ponto na última jornada, no reduto do Estoril. "Temos tendência de olhar para os pontos, mas no final é que se fazem as contas. No jogo jogado contra o Estoril evidenciámos muito mais do que um ponto. São indicadores do que temos vindo a fazer. Queremos mostrar com o FC porto que somos mais fortes do que fomos em Alvalade. Ser mais competitivos. Sabemos que são uma grande equipa, que marcam golos de qualquer forma e pressionam de forma incessante. Mas a gente não se rende de maneira nenhuma, vamos querer desafiar qualquer adversário", referiu.Sobre o mercado, Luís Freire deixou elogios ao recém contratado Josué e apontou as lacunas a colmatar até ao fecho da janela de transferências. "O Josué é um jogador dentro da linha que nós queremos. Temos uma equipa com vários jovens e precisamos de um núcleo com 30 e mais, habituados ao futebol português, a um contexto de grande exposição e com autoconfiança e qualidade. Josué já teve grandes prestações cá em Portugal e juntando-se aos que cá estão queremos fazer um grupo muito bom. O Hernâni e Boateng já estão na convocatória mas ainda não estão disponíveis fisicamente. Ainda vamos contratar um médio e um ‘10’ ou ‘8’. Um médio mais defensivo e outro mais ofensivo. De resto, só se sair alguém", finalizou.