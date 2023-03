Luís Freire e a receção ao Gil Vicente: «Somos das sete melhores equipas em casa»

O Rio Ave pode alcançar o patamar dos 30 pontos, caso vença o Gil Vicente, este domingo. Uma oportunidade que Luís Freire quer agarrar já, contando, para isso, com o factor casa, que tem sido fundamental para os vila-condenses esta temporada."A equipa tem conseguido os objetivos, os pontos necessários para andar na zona da tabela que queremos. Temos mais um ponto do que na primera volta, vale o qe vale. Há muito trabalho a fazer. A equipa está focada no objetivo número 1 para depois podermos olhar para outras coisas. Trabalhámos oito quase nove meses para agarrar estas oportunidades e é isso que queremos contra o Gil. Fazer a terceira vitória seguida em casa. Precisamos dos adeptos. Em casa temos sido forte. Somos das sete melhores equipas em casa, podemos ser a sexta se ganharmos. Jogo difícil, frente a um adversário com valor e que está num bom momento. Trabalhámos muito para agora chegarmos a estes jogos e não termos faca nos dentes. É uma oportunidade que temos pela frente e queremos os 30 pontos.""Temos várias coisas para nos motivar. Há jogadores que vieram da 2ª Liga, estiveram cá em jinho de 2021, tiveram de passar por este processo todo. Foi processo de reformulação, tivemos de ir de trás para a frente. Estamos perto do que queremos e não pode ficar mais nada por fazer. Não dar nada a ninguém, procurar o que queremos, sermos determinados em conseguir ganhar. Adversário é de valor, mas temos de procurar a vitória. As coisas ainda não estão feitas e precisamos dos adeptos. De nossa parte, a motivação é 30 pontos. Temos a oportunidade de chegar lá. Não é só isso, queremos também jogar melhor. Tudo o que controlamos, da atitude ao compromisso, à forma como temos bola, a querer atacar, a querer ir à area.""Apontei para os 34 ou 35 pontos. 30, na minha opinião, não vão chegar. Pode acontecer. Ninguém sabe. É futuroloogia. O que sabemos é que quantos mais pontos fizermos, mais valorizado é o nosso trabalho, mais valorizado o trabalho dos treinadores e clubes. Queremos orgulhar os adeptos, queremos que vejam que a nossa equipa é competitiva, que supera dificuldades, que reage às derrotas. Temos de estar com os adeptos e jogar para eles. Essa união tem de estar connosco. São três pontos, há três resultados positivos, a vitória dá-nos os 30 e é isso que queremos.""Às vezes somos acuasados de tentar construir, circular muito a bola, de não sermos objetivos, mas depois somos acusados de sermos muito pragmáticos. Todas as equipas tentam ter a parte de construir, mas também temos a parte defensiva. Temos de ser comprometidos. Não sofrendo golos, é mais fácil ter vitórias. Mais do que pensar que hoje vamos ser mais bonito e amanhã pragmáticos, é preciso ver o que o jogo exige. Quando jogam duas equipas do mesmo nível, há momentos em que uma equipa está por cima e tem de ser mais pragmática e vice-versa. É importante perceber os momentos do jogo. Temos de saber estar dentro deste jogo que vai haver entre Gil Vicente e Rio Ave.""O Gil Vicente na minha opinião é uma equipa moralizada pelas vitórias. Tem bons avançados, os quatro da frente estão moralizados, temos isso identificado, temos identificado o que os jogadores fazem e a equipa também. Queremos explorar isso e antever os pontos forte. Têm movimentos interessantes na linha da frente e temos de saber onde podemos contrariar isso e onde os podemos apanhar."