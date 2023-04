Luís Freire e a seca de golos de Boateng: «Às vezes é só a bola entrar e depois marca outro logo a seguir»

Depois de ter estado em evidência na primeira volta do campeonato, contribuindo com golos decisivos para triunfos do Rio Ave, Boateng está sem fazer o gosto ao pé desde 6 de novembro. Apesar disso, este cenário não preocupa o treinador Luís Freire."O Boateng tem de se focar naquilo em que se tem focado: trabalhar muito bem para a equipa. Se analisarmos, o Boateng tem sido incrível a nível defensivo e tem tido uma grande capacidade de trabalho. Valorizamos isso e é por isso que ele tem sido titular, é um jogador que dá muito à equipa e que não se resume ao que marca. Ele faz com que a equipa crie, é um avançado que ajuda muito a defender e que trabalha muito para a equipa. Está a faltar-lhe o golo, mas ele até já teve oportunidades por mérito próprio porque aparece sempre para finalizar. Acredito que, com a qualidade e com a experiência que tem, ele sabe que estes momentos fazem parte da carreira de um avançado e que a bola, de forma natural, vai acabar por entrar. Ele está a trabalhar muito, mas se não marcar o Boateng vai marcar outro jogador. Às vezes é só a bola entrar e depois marca outro logo a seguir, portanto é mais uma questão de momento", referiu o técnico, na antevisão do jogo com o Portimonense.