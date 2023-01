Luís Freire e o alegado racismo a Boateng: «Temos de olhar para os estádios como olhamos para a sociedade»

Boateng confortado por colegas e adversários no V. Guimarães-Rio Ave após alegados insultos racistas Boateng confortado por colegas e adversários no V. Guimarães-Rio Ave após alegados insultos racistas

O jogo entre o V. Guimarães e o Rio Ave ficou marcado por alegados insultos racistas a Boateng, jogador dos vila-condenses. Na antevisão do embate com o P. Ferreira, Luís Freire, técnico do conjunto rioavista, assegurou que o jogador não ficou afetado com a situação."Temos de olhar para o estádio como olhamos para a sociedade, não podemos levar a parte pelo todo. Não fui testemunha do que aconteceu e não posso falar, mas não podemos julgar o mau comportamento de um treinador e dizer que são todos assim, o mau comportamento de um jornalista e julgar os jornalistas todos assim ou o mau comportamento de um adepto e dizer que são todos assim. Na sociedade há pessoas com comportamentos eticamente reprováveis que devem ser reprovadas. Boateng? Não está afetado, é um jogador divertido e leve na forma de ser e de estar. Gosta de jogar futebol e, mesmo sabendo que há personalidades que ficam feridas com este tipo de casos, aqui não é o caso. Quer é ajudar a equipa", referiu.