Luís Freire e o duelo em Arouca: «Temos de ser mais fortes fora de casa»

Com três vitórias consecutivas em casa, o Rio Ave ainda procura o primeiro triunfo fora de portas e conseguir ganhar dois encontros de forma consecutiva na Liga. Na antevisão à visita ao Arouca, o técnico Luís Freire manifestou confiança num bom resultado e a importância de mostrar, dentro de campo, a vontade de vencer."Se queremos ganhar o jogo, temos de mostrar que queremos ganhá-lo. Já mais preparados para isso, mais confiantes e consistentes. O grupo tem mais tempo de trabalho junto e ainda vamos com certeza atingir patamares superiores exibicionais, mas já estamos numa fase em que temos de dizer que queremos jogar para ganhar e Arouca não foge à regra", começou por dizer, antes de continuar: "Não vale a pena falar, chegar lá e não fazer isso. Temos de ser incisivos e procurar o golo. Se conseguimos ser pressionantes e fortes nos duelos em casa, como com o Boavista, temos de continuar a fazer isso, sabendo sofrer, pois uma equipa para ganhar fora tem de saber estar sem bola e aguentar a pressão do adversário. Do outro lado está uma equipa moralizada e com bons resultados. Temos de ter ambição nas palavras e nas ações. Não vale a pena só falar. Temos de ser iguais a nós próprios e mostrar capacidade de ganhar."Luís Freire também não escondeu o desejo de chegar ao segundo triunfo seguido na prova. "Fizemos dez pontos em seis jogos. Temos conseguido pontos nos últimos jogos e isso dá confiança. A ambição da segunda consecutiva existe e seria um sinal de maior consistência ainda, mas temos de ser mais fortes fora de casa. Estamos cada vez mais perto da segunda vitória consecutiva e da primeira fora. Se não conseguirmos, temos de morrer a tentar. O grande objetivo é vencer, estarmos focados no que temos de fazer. Se assim for, comprometidos coletivamente, teremos uma palavra a dizer no jogo", explicou.O técnico dos vila-condenses fez também um balanço do primeiro terço do campeonato. "Tem sido em crescimento, a melhorar pontualmente, em termos de vitórias e confiança. A integração dos jogadores já está concluída, temos um grupo bom e forte, com potencial e qualidade, gente experiente que quer mais e jovens com ambição. Estou satisfeito com o que construímos e com o crescimento como equipa. Ofensivamente tem feito golos e defensivamente crescido, daí pontuarmos de forma mais frequente. Estamos mais consistentes e agradados quanto baste em termos de pontos, mas queremos mais. Estamos dentro do objetivo, mas queremos sempre jogar melhor e conquistar mais pontos. Vamos olhar para a frente, um terço é um terço, faltam dois", atirou.Nesta fase, Luís Freire não quer ainda pensar na próxima janela de mercado. "Ainda é muito cedo para perspetivar janeiro. Estou muito contente com o grupo, com todos. Todos a tentar ajudar e excelentes profissionais. Vamos tentar continuar com estes o máximo possível", concluiu.O Rio Ave visita o Arouca este sábado, pelas 18 horas.