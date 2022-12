Luís Freire e o exemplo de Raphinha para os jogadores do Rio Ave: «É uma questão de oportunidade»

Convidado a eleger o jogador do Sporting que escolheria para o seu plantel e o jogador do Rio Ave que escolheria para o Sporting se fosse treinador dos leões, Luís Freire optou por dar ‘a volta à questão’ e enfatizar o valor do seu plantel. De resto, o técnico recorreu a um exemplo concreto para mostrar que os seus atletas podem vir a dar o salto para um patamar competitivo superior."Há aqui gente com qualidade que só precisa de uma oportunidade para agarrar. Aliás, no futebol português tem acontecido isso, temos visto equipas grandes a recrutar jogadores a equipas do meio tabela e de outras zonas da Europa e isso tem corrido bem. No Mundial há jogadores que vieram de equipas mais pequenas, o Raphinha veio do Vitória, foi para o Sporting e agora está a titular na Seleção brasileira. Na nossa Seleção também acontece isso e, no Rio Ave, temos esses jogadores. Não vou individualizar, mas ao longo do campeonato vai-se notar cada vez mais. Temos valores que podem chegar mais longe, às vezes é uma questão de oportunidade", referiu.