Luís Freire e o favoritismo do Sporting: «Temos de ter iniciativa para contrariar esse tipo de prognóstico»

Depois do triunfo frente ao Marítimo na abertura do grupo B da Allianz Cup (1-0), o Rio Ave enfrenta, esta quarta-feira, o Sporting, que bateu o Farense por 6-0. A diferença de golos obriga os vila-condenses a vencer para manterem as ambições de passar à próxima fase da competição, num cenário que Luís Freire considera natural."O pensamento é o mesmo em todos os jogos, o queremos é ganhar, de forma lógica. Sabemos que temos evoluído bem, tanto defensiva como ofensivamente, estamos mais reativos à perda, mais organizados e melhores no contra-ataque. No entanto, ainda há espaço para melhorarmos. Este jogo assume-se como um desafio claro, ainda bem que este tipo de jogos para estarmos ligados. Temos de estar com a corda toda para conseguirmos dar uma boa resposta. O adversário é difícil e quer ganhar a competição, mas temos muita ambição de ganhar, de nos batermos pelo resultado e de ganharmos para passarmos o grupo", começou por dizer o técnico.As duas equipas já se enfrentaram esta época, tendo o Sporting vencido o Rio Ave por 3-0 no dia 13 de agosto. O objetivo agora, garantiu Freire, é deixar uma imagem diferente, ainda que os elogios aos leões se tenham multiplicado: "Nós estamos diferentes, em Alvalade éramos uma equipa insegura, intranquila e incompleta. Agora estamos mais confiantes, embora saibamos que não estamos no nosso limite e que temos muito mais para fazer. Do lado do Sporting, sinto que, com a paragem, tiveram tempo para se organizar, reequilibrar e apareceram muito fortes com o Farense. Foram uma equipa com uma grande dinâmica, muito virada para a baliza adversária e jogaram com confiança. É esse Sporting que estou à espera".Referindo que tem apenas Joca e Pedro Amaral na lista de indisponíveis, o técnico explicou ainda de que forma a sua equipa encara a Allianz Cup. "A paragem já foi, temos encarado esta competição com seriedade e queremos que a equipa evolua. Não encaramos esta competição como treino, mas sim como uma oportunidade para continuarmos a evoluir, testarmo-nos e termos novos desafios. Queremos os jogadores focados, isto sabendo que o Sporting é o favorito. Mais de 90 por cento das pessoas dizem que o Sporting passa o grupo, mas temos de ter iniciativa para contrariar esse tipo de prognóstico. Temos de nos desafiar no sentido de nos superarmos e dar uma resposta que pouca gente está à espera. Jogámos com o Sporting no início da época, eles ganharam com facilidade e agora não queremos isso. Queremos ser competitivos e mostrar que melhoramos. Temos feito um bom campeonato e agora fomos competentes na Madeira, para a Taça da Liga. A fasquia elevada, mas vamos tentar desafiar-nos para superar o Sporting", vincou, explicando depois o que tem motivado as melhorias defensivas do Rio Ave (apenas um golo sofrido nos últimos cinco jogos): "O que mudou foram as rotinas, a equipa sofreu algumas alterações ao longo da época. Não se constrói um grupo em dois/três meses e estas melhorias são consequência do trabalho. Acredito mesmo muito que vamos melhorar ao longo da época. Não quer dizer que o aspeto defensivo esteja perfeito, mas estamos melhores porque temos mais trabalho e mais rotinas. Os jogadores vêm com rotinas diferentes e foi preciso que adaptassem. Hoje em dia já trocamos dois/três jogadores e há uma manutenção dessa estabilidade", rematou.O início do encontro, que se disputa em Vila do Conde, está agendado para as 20h30 desta quarta-feira.