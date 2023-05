Luís Freire e o horário do Marítimo-Vizela: «Interesse do futebol tem de estar salvaguardado»

O Marítimo garantiu, na passada sexta-feira, que vai disputar o playoff de permanência, mas o horário do jogo com o Vizela gerou discórdia. A partida inaugurou a jornada 33 da Liga Bwin, com os restantes concorrentes diretos, Santa Clara e P. Ferreira, a jogarem apenas no sábado e no domingo, respetivamente, facto que tem valido críticas. A mais recente partiu de Luís Freire, treinador do Rio Ave, equipa que defrontará um Paços já despromovido este domingo."Este jogo com o Paços devia ter sido disputado ontem ou o do Marítimo hoje. Não se percebe, por muito que falem de direitos televisivos, estamos a falar de profissionais e homens. Abdicamos de muitas horas com a família, temos muitos sacrifícios. Há quem diga que só tem que se escolher coisas boas, mas há muita coisa que não é assim tanto. Temos sacrifícios e acho que chegar ao fim, à penúltima jornada, e uma descida não ser disputada ao mesmo tempo é mais duro para o adversário. Se tentar e não conseguir… agora nem na penúltima jornada dão essa oportunidade. O interesse do futebol tem de estar salvaguardado em vez do interesse televisivo. É futebol, temos de nos adaptar à realidade do futebol. Há uma competição em que alguém vai descer, ser campeão e ir à Europa e essas competições devem ser à mesma hora. Não foi adequado. Para o Paços deve ser um golpe duro", apontou o técnico dos vila-condenses, rápido a deixar uma palavra de conforto ao adversário."Quero dar uma palavra ao Paços neste momento. Dar uma palavra de força para o nosso adversário, para a sua direção, jogadores, treinadores, adeptos. É um clube que nos habituámos a ver na Liga Bwin e desejar-lhe a melhor sorte no seu momento histórico e na possibilidade de voltar à Liga Bwin", afirmou.Quanto ao jogo propriamente dito, Luís Freire sublinhou uma grande vontade de ganhar, de forma a terminar a temporada da melhor forma. "Da nossa parte, amanhã, como é lógico, é um jogo que queremos jogar. Sinto os jogadores com vontade de jogar, de acabar bem a época, queremos isso. Tivemos uma época desgastante a todos os níveis. Subimos de divisão, tivemos de reestruturar o plantel, um calendário difícil nas primeiras jornadas, com jogadores a entrar. Aos poucos chegámos a patamares de estabilidade e conseguimos chegar com a permanência rapidamente atingida, independentemente de termos perdido três jogadores em janeiro. Ao longo deste trajeto, conseguimos lançar jovens, como o Magrão, o Costinha, o Fábio Ronaldo, o Ventura, o Lumboto. Há possibilidades de mais um jogador se estrear até final. Estamos a fazer este trabalho de ajudar o clube a arranjar soluções. Foi uma época de superação clara e queremos dar um prémio a nós próprios, por tudo o que fizemos, pela união e atitude dos jogadores, pela relação que tivemos cá dentro, pelo apoio da direção. Queremos acabar bem a época, queremos esse prémio. Acho que valemos mais do que o 12.º lugar, fizemos bons jogos, valorizámos o nome do Rio Ave. Queremos entrar com personalidade e acabar bem a época. No que depender de nós, temos de querer ser felizes. Estamos num momento para procurar dar o máximo para ter esse sentimento de vitória junto dos nossos", disse.