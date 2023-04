Luís Freire e o interesse do FC Porto em Guga e Costinha: «São jogadores de pouco folclore e muito foco»

Guga e Costinha têm sido associados a clubes de patamares superiores, nomeadamente o FC Porto, num cenário abordado por Luís Freire na antevisão do jogo do Rio Ave com o Benfica."É normal que aconteça, com o Rio Ave a fazer bons jogos e a subir na tabela, é normal que os nossos jogadores comecem a ser falados. Isso é bom para nós, para os jogadores e para o clube, é sinal que o trabalho está a ser bem feito, que estamos a conseguir potenciar jogadores e que estamos a mostrar a qualidade que temos aqui dentro. São dois jogadores que cresceram juntamente com o clube e estão num nível muito elevado. Têm feito os dois uma excelente época, sendo que o Costinha é dos jogadores com mais duelos ganhos e o Guga é um todo-terreno com muita qualidade. Eles têm mérito no que fizeram e chegaram aqui porque se focaram. São jogadores de pouco folclore e de muito foco no que têm para fazer, estão aqui para ajudar o Rio Ave. Eles sabem que se estiverem focados no que interessa a nível coletivo, depois aparece a individualidade", referiu o timoneiro dos vila-condenses.