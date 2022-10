Luís Freire e o jogo com o Benfica: «Vamos tentar desafiar-nos para superar este jogo»

Depois do triunfo frente ao Santa Clara, o Rio Ave tem agendada para este sábado, às 18 horas, uma difícil tarefa, isto na medida em que os vila-condenses se deslocam ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica. Apesar de estar à espera de dificuldades, Luís Freire vê a sua equipa a crescer e motivada para o encontro."Estamos a crescer ao longo do nosso trajeto, mesmo tendo um calendário difícil. Temos conseguido atingir os nossos objetivos não só em termos de resultados, mas também em termos de melhorias de comportamentos coletivos. Tem sido uma semana de muito trabalho e sinto que os jogadores têm-se ajudado. A confiança tem aumentado e estamos dentro dos objetivos iniciais, mas queremos mais. Vai ser um difícil, contra o 1º classificado, mas vamos olhar para o nosso jogo", começou por referir o técnico, que desvalorizou ainda a atual classificação dos dois clubes: "Não é por o Rio Ave estar no 11º lugar agora que vai acabar nessa posição e não é por o Benfica estar em 1º que é garantido que vai estar sempre muito bem, isto de apesar de estar a fazer um excelente campeonato. Se estivermos muito bem, eu já fico satisfeito. Temos de estar comprometidos, concentrados e sermos trabalhadores. O Benfica é uma grande equipa, tem bons jogadores e é bem orientado".Defendendo que "a seguir ao jogo com o Oliveira do Hospital", para a Taça, os jogadores estarão no mesmo nível "no plano físico, tático e mental", o técnico não se mostrou preocupado com o facto de o Rio Ave ter um histórico muito negativo a jogar na Luz. Qualquer equipa que vá disputar um jogo quer ganhá-lo. Se alguém entrar em campo sem ser para ganhar um jogo já o perdeu. Há campos nos quais teoricamente vamos estar mais perto de o fazer porque estamos mais equilibrados em termos de valias e o Benfica não está em 1º por acaso. No entanto, temos sempre a ambição de vencer. Se fosse à 2ª jornada seria muito complicado para nós, à 4ª já foi possível contra o FC Porto, à 6ª demos uma resposta interessante contra o Sp. Braga e amanhã temos de tentar ao máximo dar outra resposta boa. Se conseguirmos pontos e uma vitória, fantástico. Mas primeiro temos de fazer o nosso trabalho bem feito", vincou.O timoneiro dos rioavistas analisou ainda o facto de o Rio Ave ter conseguido manter a sua baliza a zeros pela primeira vez no último jogo: "Somos conscientes, não está tudo bem agora e não estava tudo mal antes. Agora estamos melhores, não só a defender, mas também com bola. Se calhar não estamos tão perigosos como já fomos, mas agora somos mais consistentes. Foi ótimo ficar a zeros pela primeira vez, mas sabemos que este é um adversário diferente. Mesmo assim, não podemos estar só à espera de não sofrer, temos de olhar para a baliza do Benfica. Vamos ter sempre de marcar um golo para estarmos dentro dos nossos objetivos. Vamos tentar desafiar-nos a nós próprios para superar este jogo".Elogiando a capacidade finalizadora de Boateng, um dos reforços que mais tem feito a diferença na equipa, Luís Freire concluiu dando ênfase à necessidade que a sua equipa tem de se bater contra equipas grandes fora de casa da mesma forma que o faz no seu recinto. "O ciclo de jogos difícil tem sido um desafio grande para nós porque vamos defrontar a 5ª equipa dos cinco melhores classificados do ano passado. Isso tem-nos dado alento porque temos conseguido passar por esses jogos. Se me dissessem que tínhamos 0,1,2,3 pontos ia ser difícil para nós termos ânimo, mas a equipa tem sido brava e não tem sido massacrada e competitiva. Este jogo vai dar-nos experiência e noção do que é preciso para sermos mais fortes. Os jogos que já fizemos em casa contra equipas grandes não conseguimos fazer fora, em Alvalade não o conseguimos. Amanhã queremos crescer e fazer melhor do que em Alvalade. Na 2ª volta temos de ser uma equipa à imagem do que temos sido em casa, mais forte contra equipas grandes", rematou.