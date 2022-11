Luís Freire e o jogo com o Boavista: «É importante que façamos por merecer ganhar»

O Rio Ave recebe o Boavista neste domingo depois de uma derrota em casa do Casa Pia, num cenário que não preocupa o treinador Luís Freire."Sabemos que estamos a disputar a 1ª Liga e que as dificuldades são sempre máximas, mas a palavra chave é equilíbrio. Quando ganhamos parece que está tudo bem e, quando perdemos, ficamos mais tristes. No entanto, temos de ser capazes de ter um dia de euforia quando ganhamos e um dia de luto quando perdemos e depois seguir em frente. Vai haver momentos em que até vamos ter uma série positiva de resultados e séries negativas- felizmente ainda não aconteceram- em que vamos ter de aprender com as derrotas. O objetivo é apresentarmo-nos sempre melhor no jogo seguinte e amanhã é para ganhar", começou por explicar o técnico, que vincou ainda que o seu foco é aquilo que a sua equipa irá produzir: "Estamos preparados para o que o Boavista vai apresentar, independentemente de jogarem em 5-4-1 ou 4-4-2, as estruturas em que têm alternado ultimamente. O nosso foco está em nós, no que somos e no que fazemos. Queremos ser incisivos, pressionantes e procurar sempre a baliza do adversário. O Boavista tem bons valores individuais e coletivos e, mesmo que não ganhem há cinco jogos, estamos preocupados connosco. É importante que façamos por merecer ganhar".Questionado sobre a importância de Samaris no seio do plantel, Luís Freire foi perentório na resposta. "Não distingo os meus jogadores, procuro tratá-los da mesma maneira. O Samaris tem jogado mais ultimamente e acredito que vai ajudar sempre a equipa, jogando ou não jogando. A força deste grupo é essa, todos os jogadores estão prontos para ajudar o clube, os colegas e o treinador. Ele conquistou muito na sua vida, mas quer conquistar muito aqui. Os jogadores experientes que temos não querem viver do passado nem ficar acomodados. Por outro lado, os jovens querem chegar onde os outros já chegaram", rematou.O início do jogo está agendado para as 15h30 deste domingo.