Luís Freire e o jogo com o Marítimo: «Vamos entrar no avião para ganhar»

Luís Freire assume a ideia de explorar a zona de conforto do Rio Ave e a ansiedade que o Marítimo vive na luta pela permanência para somar pontos na visita à Madeira (sábado, 15H30), na certeza que o treinador continua a projetar o objetivo de superar os 21 pontos amealhados na primeira volta como o principal foco de motivação dos seus jogadores."O Marítimo está a lutar pela permanência, mas tem conseguido bons resultados em casa, pelo que espero um adversário muito ligado e com vontade de vencer, mas também com alguma ansiedade e dose de insegurança, além de ter de lidar com a pressão externa em função do contexto adverso em que está envolvido", comentou o treinador, garantindo "exigência máxima para corresponder às perspetivas delineadas para o resto da época": "Vamos entrar no avião para vencer. Essa é a nossa postura. Acredito que as duas equipas vão ser aguerridas e jogar para ganhar, mas queremos mais pontos para fazer melhor do que na primeira volta, de modo que estou à espera de um Rio Ave em nada parecido com o que aconteceu no Bessa, mas muito igual ao que foi frente ao Arouca, na última jornada".Responsabilidades assumidas também com o intuito de dar outra expressão aos desempenhos averbados na condição de visitante, onde Luís Freire reconhece que tem faltado alguma estabilidade emocional."Queremos sustentar o nosso percurso e isso implica crescer fora de casa. Amealhamos muitos pontos nessa condição, nomeadamente com vários empates porque nem sempre temos conseguido segurar a vantagem na ponta final dos jogos. Noto disponibilidade anímica do grupo e a prova disso é que a equipa tem discutido sempre o triunfo, mas também que no fim dos jogos tem-se decidido muita coisa e o Rio Ave não tem agarrado os resultados, de modo que temos de ser mais fortes na ponta final", concluiu Luís Freire.