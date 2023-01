Luís Freire e o jogo com o Paços de Ferreira: «Queremos chegar aos 23 pontos»

Com 20 pontos em 15 jornadas, o Rio Ave está a fazer um campeonato bastante tranquilo e Luís Freire quer dar sequência a esta série positiva no jogo deste sábado frente ao P. Ferreira."O P. Ferreira trocou de treinador recentemente, mas já há um conhecimento do plantel e esta não foi uma mudança drástica. Se o treinador voltou é porque houve o reconhecimento de que, antes, as coisas não estavam a correr mal só por causa do treinador. Acredito que o P. Ferreira tem a motivação no máximo para sair de onde está, até porque tem jogadores muito experientes e alguns deles até já foram campeões nacionais. Estamos à espera de um jogo competitivo, da nossa parte queremos apresentar mais foco, seriedade, exigência e alegria. Temos orgulho no que estamos a fazer e queremos chegar aos 23 pontos. Queremos entrar a pressionar, fazer o nosso jogo com bola ser mais versáteis para marcar e manter esta postura defensiva", começou por referir.O técnico comentou ainda a situação de Aziz, avançado que esteve no Egito para assinar pelo Al Ahly, mas que acabou por regressar a Vila do Conde. "Podia ser difícil [gerir a situação], mas tem sido fácil. Além de gostarmos dele, ele gosta de cá estar e voltou com um sorriso na cara e com vontade de treinar. Podia ter chegado abalado, mas não aconteceu porque é bem tratado aqui e está a fazer uma grande época. Se há jogador de 23 anos que merece crédito é o Aziz. A curto prazo pode estar disponível", vincou, abordando também o mercado: "Há que dar crédito aos jogadores por aquilo que tem sido a nossa vertente desportiva. O grupo é relativamente extenso, isto contando com os jovens dos sub-23. Se saírem algumas peças importantes temos de olhar para a situação, mas estamos mais a olhar para dentro do que para fora. Temos jovens para ir lançando como temos feito até aqui".O início do encontro está agendado para as 18 horas deste sábado.