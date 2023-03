Luís Freire e o jogo com o Santa Clara: «Temos de estar preparados para a adversidade»

É com a confiança em alta, isto depois de ter vencido o Gil Vicente na jornada passada, que o Rio Ave encara a visita ao reduto do Santa Clara, agendada para as 20h15 desta sexta-feira. Na antevisão da partida, Luís Freire vincou o desejo da equipa em voltar a triunfar fora de portas."Queremos estar concentrados no que temos para fazer, temos de ser uma equipa muito agressiva. Jogar nos Açores não é nada fácil, o Santa Clara é uma equipa que, apesar de ter maus resultados, ultimamente tem sido uma equipa lutadora até ao fim e os resultados não estão presos por muita diferença de golos. Sabemos que, do outro lado, está uma equipa que precisa de pontos e de ganhar para sair da posição em que está. Do nosso lado interessa-me ver uma equipa determinada, precisamos de conseguir vencer em casa e fora de forma consecutiva outra vez porque já não o fazemos há muito tempo. Isso é um desafio interno que temos, mas, para isso, temos de ser determinados nas tarefas, na pressão, nos duelos e na organização ofensiva. Tem-nos faltado conseguir marcar fora de casa, queremos aliar as oportunidades que criámos a golos. Temos vários objetivos internos para conseguir", começou por referir, abordando depois a forma como o adversário tem evoluído desde a chegada de Accioly ao comando técnico: "Contra o V. Guimarães o Santa Clara adotou um 4-4-2, contra o P. Ferreira jogou em 5-4-1, portanto ainda estão a ver a melhor maneira de tirar o melhor da equipa. Se o Santa Clara estiver a ganhar, o ritmo será mais baixo; se estiver a perder, acredito que vá arriscar tudo na frente. Temos de estar preparados para um jogo emocional e com as características associadas a jogar-se nos Açores, sejam climatéricas, do relvado... Temos de estar preparados para a adversidade".Apesar do conforto dos atuais 30 pontos, Luís Freire não quer ficar por aqui. "O objetivo inicial era os 34/35 pontos e este jogo pode aproximar-nos disso. No entanto, sabemos que um mar calmo não faz bons marinheiros e não queremos mais do campeonato. Mais pontos, mais vitórias, valorizar jogadores e melhorar a nossa qualidade de jogo. Queremos fazer mais pontos na 2ª volta do que os que fizemos na 1ª e para já estamos a conseguir", sublinhou o técnico, que foi ainda mais longe na explicação para a diferença de resultados fora de casa (8 pontos conquistados) e em Vila do Conde (22): "Nós tivemos a particularidade de jogar contra muitas equipas do topo da tabela fora de casa, isso pode ajudar a explicar. Temos sido mais ineficazes fora, isto apesar de termos criado oportunidades. Queremos continuar a produzir oportunidades, agora falta a eficácia aparecer, tal como tem acontecido em casa".Sem Samaris e Amine, ambos castigados, o técnico deixou duas certezas. "O Vítor Gomes, que é o nosso capitão e que está identificado com a nossa forma de jogar, vai ser titular e vamos ter o Lombotto, dos sub-23, como alternativa no banco. Ele trabalha bem e há a possibilidade de ser lançado até ao final da época, sendo que temos vários jovens- Costinha, Fábio Ronaldo, Ventura e Lombotto- a trabalhar de forma recorrente connosco. São miúdos com qualidade e precisamos que se vão afirmando para o Rio Ave ter mais soluções no presente e no futuro", rematou.