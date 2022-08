Luís Freire e o jogo com o Sporting: «Motivante na perspetiva de nos equipararmos com os melhores»

Depois do desaire frente ao Vizela, na jornada inaugural do campeonato, o Rio Ave prepara-se agora para enfrentar o Sporting. Na antevisão da partida, Luís Freire vincou o desejo de ver a sua equipa ser competitiva durante todo o jogo."Vimos da 2ª Liga, mas queremos rapidamente estar à altura da 1ª Liga e fazer coisas boas cá. Temos de olhar para isto como um processo de crescimento, mas sabemos que temos de crescer de forma rápida, não vamos estar com ilusões. Este jogo é motivante na perspetiva de nos equipararmos com os melhores. Vimos os jogos do FC Porto com o Marítimo e do Benfica com o Arouca, sabemos que não tem sido fácil para equipas de pequena/média dimensão. Nós temos história na 1ª Liga e queremos, ao longo da época, aproximar-nos desse Rio Ave. Queremos ser competitivos até ao fim, se levarmos pontos melhor, é isso que vamos tentar. As hipóteses dependem do que fizermos no jogo", referiu o técnico.O Sporting sofreu três golos frente ao Sp. Braga, mas tal facto não faz com que Luís Freire considere que os leões possuam algum tipo de ponto fraco: "O Sporting tem um processo de três anos, há um grande trabalho do Rúben Amorim. É uma equipa rotinada e o início é apenas o início. O Sporting, tal como nós, tem coisas muito boas e coisas nas quais vai ter de crescer como todas as equipas. Sabemos que, por muito que o Sporting possa ter um ponto menos forte, tem individualidades que podem ajudar em qualquer momento. Não vamos dizer que o Sporting tem pontos fracos porque é das melhores equipas do campeonato. Temos é de pensar no que nós vamos fazer".Desvalorizando o facto de estar castigado, isto na medida em que a sua equipa técnica está muito por dentro daquilo que pretende para o jogo, Luís Freire analisou ainda o facto de Rio Ave e Sporting jogarem com esquemas táticos parecidos. "Há algumas semelhanças nas dinâmicas ofensivas e defensivas, o Sporting vai estar agarrado à sua identidade e estratégia e nós às nossas. Encaramos este jogo da mesma forma que os outros, sabemos é que o grau de dificuldade é maior. Vamos querer chegar a um nível alto neste campeonato e temos de caminhar para isso. No início do campeonato todas as equipas projetam o que são e o que podem ser. Estes são os jogos que vão ter de fazer a equipa crescer"O início da partida está agendado para as 20h30 deste sábado.