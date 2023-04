Luís Freire e o jogo frente ao Benfica: «É uma oportunidade para mostrarmos que temos qualidade»

Depois da paragem no campeonato para os compromissos internacionais, o Rio Ave regressa à competição com a receção ao Benfica, agendada para as 18 horas deste domingo. Apesar de definir as águias como a "melhor equipa do campeonato" neste momento, Luís Freire não escondeu o desejo de fazer um bom resultado."Estamos num dos melhores momentos da época a nível de futebol jogado, e de processo. Temos a nossa identidade e é isso que interessa, mais do que o adversário que está pela nossa frente. Neste caso é o líder do campeonato com uma vantagem imensa, aspeto que comprova a qualidade do Benfica. No entanto, estamos focados no nosso jogo e no que podemos fazer em campo, trabalhámos muito bem nesta paragem. Sabemos que do outro lado, neste momento, está a melhor equipa do campeonato porque é líder isolada. Queremos fazer um bom jogo para continuarmos com o bom campeonato que estamos a fazer", vincou o técnico, que abordou ainda o facto de os vila-condenses já terem batido o FC Porto em casa na presente temporada: "Temos uma forma de jogar e não a vamos alterar por causa de A, B ou C. Já mostrámos isso este ano e isso tem sido um fator de crescimento da nossa equipa, que tem melhorado da primeira para a segunda volta em termos de resultados e de qualidade de jogo. Sabemos que o nosso caminho tem de ser por aqui e, apesar de estes jogos serem desafios muito grandes, são uma oportunidade para mostrarmos que temos qualidade, competência e personalidade. Temos pouco a perder, o favoritismo e a responsabilidade são do Benfica, nós temos a responsabilidade de dar o nosso máximo. Tudo faremos para orgulhar os rioavistas".Questionado acerca das dinâmicas do Benfica, isto na medida em que há vários jogadores das águias que parecem estar a jogar 'fora de posição', o técnico respondeu falando do… Rio Ave. "Tem a ver com uma normalidade que há quando as equipas estão bem. Se olharmos para o Rio Ave, há jogadores que há dois anos estavam nos sub-23, que estavam na Liga SABSEG ou até numa fase descendente da carreira. Muita gente também não percebe por que razão o Fábio Ronaldo joga fora, por que razão o Sávio joga aberto ou fechado, porque é que o Paulo Vítor joga na linha de cinco... acredito que o treinador do Benfica tenta tirar o maior proveitos dos seus jogadores e está a dar resultados. Eles estão em primeiro lugar porque têm tido mérito e qualidade, nós queremos ser competitivos em todos os jogos. O nosso trunfo é a união aliada a um momento de forma individual e coletivo alto", referiu.Luís Freire concluiu destacando a melhoria defensiva que a sua equipa teve após o jogo da primeira volta, no qual o Rio Ave perdeu por 4-2 na Luz: "O Benfica tem um jogo muito padronizado, mas difícil de contrariar, por isso é que estão na posição em que estão e a fazer uma Champions fantástica. Da nossa parte há uma evolução muito grande desde esse jogo. Saímos da Luz com 17 golos sofridos e agora temos 28, nas últimas 16 jornadas somos a segunda melhor defesa do campeonato".