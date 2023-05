Luís Freire e os 350 jogos na carreira: «Que venham mais 350»

Luís Freire vai atingir, este domingo, uma marca especial na carreira. Frente ao P. Ferreira, o técnico do Rio Ave vai fazer o jogo 350 como treinador principal, registo do qual se disse orgulhoso."É passar por eles. 350 vezes 90 minutos, vezes semanas de treinos, vezes 11 anos. É passar por eles. Há uma reflexão que terei de fazer sobre esse trajeto, todo ele feito com a mesma equipa técnica. São 11 anos juntos. É uma carreira de muito trabalho, sacrifício, luta pessoal. Nem sempre fácil, mas com esse sabor a orgulho do que temos feito. Que venham mais 350, porque é isto que gostamos de fazer como equipa técnica. É um orgulho atingir essa marca no Rio Ave. Neste momento, é esse o sentimento", apontou, explicando depois a reflexão a que se referia e que nada tem que ver com a continuidade ao leme dos vila-condenses."A reflexão tem que ver com o que já passamos. Às vezes temos de olhar para trás para ver o que já conseguimos. Às vezes estamos insatisfeitos com o presente, mas olhamos para trás e vemos o que já conseguimos. Às vezes agarro-me a isso um bocado. Há a capacidade para chegar lá. É olhar para trás e sentir-me orgulhoso. Fizemos tanta coisa boa. Estamos num bom cmainho. Em relação à continuidade, estamos a preparar a pré-época, planeamento está feito, o plantel, com mercado ou sem mercado, está falado. Já houve reuniões de preparação da próxima temporada. Agora, no final da época e só no final da época, vamos falar os dois, eu e o presidente, e falar o que há a falar e acertar o que há a acertar", referiu.