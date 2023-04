Luís Freire e os últimos anos no Rio Ave: «Acho que ficarei para sempre na história deste clube»

O técnico Luís Freire valorizou a zona de conforto que o Rio Ave alcançou na Liga Bwin, mas também defendeu que os seus jogadores continuam muito motivados e com o objetivo de somar pontos no Estádio do Bessa para alimentar a expectativa de realizar uma 2ª volta melhor do que a primeira metade da época."Nós estamos muito motivados. Queremos mesmo somar mais pontos para continuar a olhar para cima", defendeu o treinador, satisfeito com o trabalho desenvolvido em Vila do Conde ao longo das últimas épocas, mas também recordando que "o Rio Ave precisa de fazer mais oito pontos para superar o desempenho da primeira volta": "Foram anos de pressão. Não dava para falhar porque era preciso subir e manter, de modo que sinto uma enorme alegria e orgulho porque acho que ficarei para sempre na história deste clube, só que ainda faltam seis jogos e todos queremos mostrar mais".Rigor estratégico mediante o habitual sistema de três defesas que o Boavista, curiosamente, abandonou a meio da temporada, mas que Luís Freire assumiu ter revestido os axadrezados com outro fulgor ofensivo."O Boavista tem mostrado força em casa e também vejo que estão mais fortes com este sistema. É um adversário intenso, muito à imagem do que o seu treinador foi enquanto jogador, de modo que temos de estar comprometidos e ter a personalidade e a capacidade para levar o jogo para onde queremos", asseverou Luís Freire.