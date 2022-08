Luís Freire é suspenso por um jogo e falha duelo frente ao Sporting

O Rio Ave foi ainda multado em 281 euros porque um adepto atirou uma garrafa com água na direção do treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, mas a mesma não atingiu ninguém, segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina.

Luís Freire, treinador do Rio Ave, foi suspenso por um jogo e multado em 1.122 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF, ficando assim fora do encontro da próxima jornada, em Alvalade, diante do Sporting.O técnico rioavista tinha sido expulso aos 84 minutos do encontro com o Vizela, na jornada inaugural da Liga Bwin, por ter protestado junto de um dos árbitros assistentes: "Isto é penálti c...!"