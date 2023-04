Luís Freire: «É um orgulho o que estamos a fazer»

Com a vitória sobre o Arouca , o Rio Ave conseguiu garantir a permanência na Liga Bwin, algo que deixou o técnico Luís Freire naturalmente satisfeito. Na análise à partida, o treinador dos vilacondenses enalteceu a importância de dar uma boa resposta neste jogo e também o trabalho que foi feito esta temporada."Era importante dar uma boa resposta, mostrar uma atitude resiliente e dar tudo até ao final do campeonato. Na semana passada [frente ao Boavista, derrota por 3-2], não gostei, mas desta vez os jogadores foram formidáveis.Fomos mais ofensivos, assumimos a iniciativa perante um bloco médio/baixo do adversário. Chegámos mais vezes ao último terço e até ao golo só deu Rio Ave. O Arouca não criou nenhuma ocasião de golo. Tinha de cair para o Rio Ave. Fomos uma equipa ofensiva, mas que defendeu bem e, por isso, esta é uma vitória justa e saborosa", começou por dizer."Os jogadores acreditam na ideia e tentam colocá-la em prática mesmo na adversidade. É um orgulho o que estamos a fazer. Subimos de divisão, já temos 38 pontos e estamos a lançar jovens. Matematicamente, garantimos a permanência. O mérito é de todos. A direção foi sempre muito paciente. Deixou-nos trabalhar, dando tranquilidade à equipa e confiando nas pessoas que tem nas várias áreas. Assim é mais fácil", assumiu.A fechar, o técnico abordou o golo de Paulo Vitor, avançado que entrou aos 62' para decidir o jogo aos 69': "Digo muito aos jogadores que eles têm o futuro nas mãos com os comportamentos que têm. O Paulo Vitor trabalhou muito para chegar a este momento. Fez certamente mais de 10 jogos a titular e não marcou, hoje entrou no jogo e marcou. Só tem de continuar a trabalhar".