Luís Freire: «Estamos cada vez mais consistentes»

Após o empate a zeros entre V. Guimarães e Rio Ave , Luís Freire era um treinador satisfeito por regressar a Vila do Conde com um ponto."Penso que as equipas se equilibraram. Começámos bem o jogo nos primeiros 20/25 minutos, depois disso o Vitória subiu mais a pressão e criou perigo. No entanto, tivemos personalidade e entreajuda. Modificámos algumas coisas, entrámos bem na 2ª parte e tentámos refrescar a equipa com as substituições. Até ao final do jogo concedemos pouco em termos de oportunidades e dou uma palavra aos jogadores porque se esforçaram muito para conquistarmos este ponto num terreno difícil. Já estamos a pontuar há algum tempo, os jogadores têm-se ajudado muito. Tentamos somar o máximo de pontos para jogarmos melhor futebol e para sentirmos cada vez menos a pressão dos resultados. Queremos sempre ser uma equipa mais forte e estamos cada vez mais consistentes", referiu à SportTV.