Luís Freire: «Estamos convictos de que vamos atingir os desígnios do clube»

O Rio Ave deu, esta segunda-feira, o pontapé de saída na temporada 2022/23 e Luís Freire mostrou-se confiante para o regresso do clube à 1ª Liga.

“Esta é uma equipa que se conhece bem e estamos identificados com a cultura do clube. Temos a missão de cumprir mais objetivos pelo Rio Ave e estamos convictos de que, com o trabalho diário, vamos atingir os desígnios do clube, que passam por fazermos um campeonato tranquilo”, começou por dizer o técnico, que abordou ainda possíveis mudanças em termos de plantel: “Fomos campeões da 2ª Liga e há qualidade nos nossos jogadores. Como é lógico não vão ficar todos, mas queremos manter muita coisa. Há alicerces nesta equipa que foram importantes para vencermos e não queremos mexer nisso. Queremos representar os valores dos vila-condenses e dos caxineiros em termos de atitude”.

Mostrando-se feliz por poder acompanhar o Rio Ave para a 1ª Liga mesmo sem ter o 4.º nível de treinador e referindo que há possíveis reforços já identificados, Luís Freire recusou a ideia de que o plantel vá mudar em termos de mentalidade por estar num patamar competitivo superior. “A identidade da equipa será semelhante, em termos ofensivos queremos uma equipa que tenha posse no meio-campo ofensivo e que seja reativa à perda. Defensivamente queremos ser pressionantes e, quando não der, queremos ser organizados. Há candidatos ao título e temos de ser inteligentes na forma como jogamos, mas queremos vincar a nossa personalidade”, sublinhou.

O técnico concluiu analisou ainda o facto de a época não começar com jogos da Allianz Cup: “A Taça da Liga permitia-nos entrar em competição mais cedo e levar tudo mais a sério em termos de competição oficial, isso levava a que os índices de concentração dos jogadores aumentassem. Por outro lado, há mais tempo sem essa pressão e, por ventura, para passar as ideias do treinadores e para atacarmos o mercado. No entanto, no dia 7 vamos estar preparados".