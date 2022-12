Luís Freire: «Estamos melhor do que antes da paragem»

O treinador Luís Freire encara o regresso do campeonato com o máximo otimismo ao defender que "o Rio Ave está melhor do que antes da paragem" e não esconde a ambição de comprovar a disponibilidade da sua equipa na receção ao Marítimo."Para mim os objectivos na Allianz Cup foram cumpridos claramente. Este período permitiu uma progressão importante para vários jogadores, trouxe coesão ao colectivo e serviu para fortalecer os laços do balneário. Sinto o Rio Ave mais alegre e confiante e é isso que queremos demonstrar ante o Marítimo", comentou o técnico, garantindo que o seu grupo está preparado para as dificuldades que os insulares vão colocar: "A troca de treinadores nunca dá estabilidade. Não há como o contornar, mas o campeonato é uma fotografia, pelo que o momento é uma coisa e o desfecho é outra. De qualquer modo, até pelo estudo que realizámos às equipas do José Gomes, preparámos este jogo mediante duas circunstâncias táticas. O Marítimo tanto poderá jogar em 4x2x3x1 como em 5x4x1. É nisso que acredito e é para isso que o Rio Ave está preparado, até porque já defrontámos vários adversários que também alteraram os seus sistemas e conseguimos dar boas respostas".Ideia de triunfo, contudo, que Luís Freire garante estar refém de uma entrega colectiva à imagem da evolução patenteada durante o decorrer da Allianz Cup."O Marítimo não está bem, mas não quer dizer que não vai acabar bem, pelo que, independentemente do que o adversário fizer, temos de mostrar a nossa identidade. Ser fortes com bola e com uma grande atitude. No fundo é transportar toda esta envolvência para o relvado. Lutar para ser felizes", justificou o técnico, que também afastou qualquer ideia de aproveitar a janela do mercado de inverno para realizar ajustes na equipa: "Neste momento nem pensei no mercado. A resposta dos jogadores na Allianz Cup foi top. Estou muito satisfeito com o grupo e conto com todos, de modo que da minha parte não há mercado na cabeça, só este jogo para fechar 2022 em beleza".