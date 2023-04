Luís Freire: «Estamos motivados para dar um bom espetáculo»

O Rio Ave defronta este domingo o Casa Pia (15h30) com as contas matemáticas da permanência na Liga Bwin no horizonte. Luís Freire acredita que os 37 pontos serão suficientes e, por isso, aponta ao caminho da vitória."Estamos com uma grande motivação, temos 34 pontos, voltamos a jogar em casa e vimos de três vitórias nos últimos quatro jogos no nosso terreno. Pedimos aos adeptos para virem ao futebol, numa boa hora de domingo, para apoiar o Rio Ave. Tudo faremos para vencer, pois é isso que nos motiva. Estamos num momento de união interna e com o que temos pela frente. Queremos jogar cada vez melhor e corrigir o que correu correu menos bem em Portimão", frisou."Acredito num final da época mais vistoso. As duas equipas estão mais maduras e os jogadores cresceram muito. Prevejo um jogo aberto e uma equipa motivada, com tempo útil de jogo muito grande. Estamos muito motivados para dar um bom espetáculo.""Já estivemos a 8 pontos do Casa Pia e o que sempre disse é que as equipas percorrem caminhos diferentes. Tivemos um início difícil, mas também disse que a segunda volta ficaríamos mais perto do que pretendíamos. Temos feito uma excelente recuperação e todos juntos estamos prontos para acabar bem a época. Se vencermos, ficaremos a 1 ponto do Casa Pia.""O que me interessa é amanhã, nas perspetiva de alimentar os 37 pontos que nos dá a permanência. Depois sabemos que, ganhando o jogo, olharemos para o final, mas não depende de nós. Temos cinco equipas à frente. O que depende é ganharmos ao Casa Pia. Vamos pensar num jogo de cada vez e firmar o objetivo da permanência."Os atletas do 'Escola Gasparinho' do FC S. Romão (Trofa), visitaram as instalações do Rio Ave e aproveitaram para ver o treino e conviver com os jogadores do plantel. No final, tiveram ainda a possibilidade de assistirem à conferência de imprensa de Luís Freira e ainda fizeram algumas questões ao treinador. Este projecto é coordenado por Gaspar, ex-jogador do Rio Ave.