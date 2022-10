Luís Freire: «Faltou fazermos o segundo golo, tivemos oportunidades para isso»

Luís Freire era um treinador satisfeito após o triunfo (1-0) do Rio Ave sobre o Portimonense.

"Faltou fazermos o segundo golo, tivemos oportunidades para isso. Tivemos duas boas oportunidades, começámos com qualidade e com jogadores por trás a tirar os avançados adversários das jogadas. Era importante o Josué e o Patrick William assumirem a primeira fase de construção porque de resto estava tudo marcação homem a homem. O Portimonense conseguiu criar dificuldades com o 10, mas estava a ser um jogo difícil para os dois lados, uma partida equilibrada. A partir da expulsão, que é justa- se aquilo não é expulsão estamos muito mal na análise dos lance-, tivemos o domínio até ao final da 1ª parte. Na 2ª parte entrámos confiantes, precisávamos de estar à frente em casa. No início da 2ª parte tivemos duas oportunidades, mas depois o lance que foi ao VAR criou-nos intranquilidade. Mesmo assim, conseguimos controlar o jogo e a vitória é justa. Não é fácil jogar contra Benfica, Sp. Braga, Sporting e FC Porto, mas estamos muito bem no campeonato. A classificação é muito boa em função do campeonato que tivemos até aqui", vincou.

Defendendo que a sua equipa nem sempre tive a velocidade na circulação que o onze para dez exigia, o técnico desvalorizou ainda as queixas do Portimonense em relação à arbitragem: "É injusto comentar arbitragem quando os árbitros não podem comentar. Há um penálti sobre o Aziz e o lance do Josué é um ressalto. O jogo não fica marcado pela arbitragem".