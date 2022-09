Luís Freire garante que o Rio Ave "não se resigna" frente ao Sp. Braga

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, garantiu este sábado uma equipa que "não se resigna" com o exigente arranque da Liga Bwin, e promete uma "boa resposta" domingo, frente ao Sp. Braga, na sexta jornada.Nas cinco primeiras rondas do campeonato, os vila-condenses já jogaram com FC Porto e Sporting, e tiveram complicadas deslocações a Chaves e ao Estoril, somando pontos em três dos cinco jogos realizados, com destaque para vitória caseira frente aos campeões nacionais em título.

"Estamos a apanhar adversários que teoricamente são mais fortes e tem outras ambições no campeonato, mas não nos podemos resignar. Somos um Rio Ave que já dá respostas muito positivas, e ainda vai melhorar", garantiu Luís Freire.

O treinador dos vila-condenses falou do Sp. Braga como um "adversário muito difícil", que, na sua opinião, só poderá ser superado por "um Rio Ave com muita vontade".

"O Braga tem demonstrado que está muito forte, ainda recentemente o provou na Liga Europa. É uma equipa que está no topo da tabela, habituada a marcar golos e não sofrer. Só um Rio Ave com muito vontade de jogar e mostrar o que vale, perante os seus adeptos, poderá superar este adversário", analisou Luís Freire.

Questionado sobre as qualidades demonstradas pela sua equipa na vitória sobre o FC Porto e que poderão ser repetidas para superar este duelo com os minhotos, o treinador do Rio Ave enumerou a "atitude e entrega".

"Cada adversário permite-nos algumas mudanças na nossa forma de jogar. Temos de ter essa ambição e vontade, e isso pode-nos permitir outras coisas, porque temos um grupo que ainda está a crescer. Atitude e entrega que temos demonstrado não vai faltar", vincou Luís Freire.

O treinador dos vila-condenses mostrou-se, ainda, "muito satisfeito" com o plantel que foi reunido para encarar, pelo menos, esta primeira metade da temporada.

"Ainda temos jogadores com atraso na preparação, porque chegaram mais tarde, mas, em termos de caráter e qualidade, estou muito satisfeito. Estamos a estabilizar o clube. A nível humano e qualidade técnica estamos bem servidos", concluiu.

Para este desafio, os vila-condense estão na máxima força, e já podem contar com o defesa João Ferreira, que regressas às opções depois de ter cumprido dois jogos de suspensão,

O Rio Ave, 14º classificado, com cinco pontos, recebe no domingo o Sp. Braga, segundo, com 13, numa partida agendada para as 20h30, que terá arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.