Luís Freire: «Golo era prémio justo para os meus jogadores»

O Rio Ave fechou o ano com um empate em casa frente ao Marítimo, isto num jogo em que a equipa de Luís Freire teve um golo anulado aos 90'+11. No final da partida, Luís Freire considerou mesmo que o triunfo era o resultado justo para os seus atletas."Assistimos a um bom espetáculo, apesar do vento. Na 1ª parte jogámos contra o vento e não tínhamos referências deste novo Marítimo, no entanto entrámos bem e tivemos duas ocasiões pelo Hernâni. O adversário reagiu, fez o golo e conseguimos empatar antes do intervalo. Viu-se um certo equilíbrio e penso que o empate se ajustava, mas a 2ª parte foi de sentido único. Já tínhamos mais referências do Marítimo, fomos mais objetivos com boloa e tivemos oportunidades para o 2-1. Se tivéssemos ganho ninguém podia dizer que não merecemos, o golo era um prémio justo para os meus jogadores. Golo anulado no final? Temos de reagir com naturalidade, já tivemos jogos em que ganhámos/empatámos no final", vincou.O técnico fez ainda um balanço de 2022: "Foi um ano bom para o clube, para os jogadores, para a equipa técnica, para a direção e para os adeptos. Conseguimos a subida sendo campeões e agora temos 19 pontos na 1ª Liga. Agora temos de descansar e prepararmo-nos para os 20 jogos que faltam. O objetivo é sempre jogar o próximo jogo para ganhar".