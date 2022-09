Luís Freire: «Muito motivados para fazer história em Chaves»

Luís Freire não contornou o impacto motivacional que o triunfo alcançado frente ao FC Porto trouxe ao quotidiano do Rio Ave, mas também foi célere a desviar as atenções para o grau de dificuldade elevado que a deslocação a Chaves implica na perspectiva de dar sequência aos bons resultados."As vitórias trazem sempre confiança, alegria e convicção, mas também já havia muito disso neste grupo porque todos sentimos que temos vindo a crescer, de modo a que principal satisfação da vitória frente ao FC Porto foi mesmo o dividendo prático desse crescimento. O prémio dos pontos, independentemente do nome do adversário, é sempre muito importante para reforçar a consistência do grupo, mas agora queremos dar sequência aos bons resultados, porque a regularidade é um sinal de competência", comentou o técnico vila-condense, garantindo que, "mais do que uma responsabilidade acrescida, esse sucesso frente ao FC Porto deu motivação e fome de querer mais": "Mais boas exibições e mais dinâmica, mas sempre com o foco no próximo jogo e no que são as nossas tarefas ".Horizonte de otimismo, contudo, que o treinador também aproveitou para recordar que "o Rio Ave não vence em Chaves desde 2004". "Na época passada perdemos lá, pelo que temos esse desafio interno de fazer as coisas diferentes frente a um adversário que é forte na construção, nas transições e tem uma qualidade de jogo bem instalada, mas estamos preparados e muito motivados para fazer história em Chaves", asseverou Luís Freire.Ideia de crescimento sustentado também em função do leque de soluções alargadas que o fecho do mercado trouxe até Vila do Conde, pese embora o técnico tenha esclarecido que o plano de desenvolvimento para um desenrolar de época sereno contempla três fases."Estou muito satisfeito com o fecho do mercado porque conseguimos juntar qualidade a um bom grupo, na certeza que todos vão ter um papel muito importante e acredito que o plantel dá garantias para o equilíbrio que pretendemos durante o desenrolar da época. A nossa primeira fase consistiu em adaptar quem transitou da época passada às exigências da Liga Bwin. Um passo feito durante a competição. Segue-se a fase dois, que é integrar todos os novos elementos nas nossas dinâmicas. Posteriormente começará a fase três, que passa por colocar todos os jogadores em igualdade de circunstâncias, seja a nível físico, como tático, porque os nossos objectivos são os de mostrar ambição para vencer qualquer jogo e criar entusiasmo", concluiu Luís Freire.