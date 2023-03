Luís Freire: «Na 2.ª parte o speaker até teve de puxar pelos adeptos...»

Luís Freire assumiu que a maior eficácia do Sp. Braga em comparação com o seu Rio Ave acabou por fazer a diferença na definição do vencedor do encontro desta noite na cidade minhota."O Braga teve mérito em conseguir impor o seu jogo, em quebrar a nossa primeira linha de pressão, mas criámos a primeira oportunidade de golo, pelo Boateng, mas o guarda-redes do Braga fez uma grande defesa. São pormenores que fazem a diferença diante de equipas que lutam pelos lugares na Champions. Se conseguíssemos ter estado a ganhar o Braga ia ficar desconfiado. No período em que o Braga tem mais domínio acaba por fazer o 1-0, numa boa jogada", começou por analisar."Na segunda parte, quando o jogo estava mais intranquilo para o Braga, até o speaker teve que puxar pelos adeptos, mas estas equipas com as substituições e o seu ritmo estão mais próximas de fazer o segundo golo. O Braga jogou bem hoje, teve mérito. Nós tivemos quatro oportunidades e teríamos que ter feito um golo. Jogar em Braga não é fácil, tínhamos que ter feito um golo para nos meter mais convictos dentro do jogo, depois o Braga fechou bem o resultado, que é justo."A fechar, quando questionado sobre se a sua equipa comete demasiados erros a nível defensivo, Freire assumiu que os adversários deste nível assim o provocam. "Estas equipas expõem-nos mais ao erro. Fomos competentes contra equipas que lutam por ser campeões e por lugares na Champions, hoje houve erros, mas isso faz parte do futebol, atribuo mais mérito ao Braga do que demérito aos nossos jogadores".