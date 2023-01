Luís Freire: «Não queremos viver em apertos»

Luís Freire assume a zona de conforto que o Rio Ave está a usufruir na classificação para projectar a ideia de amealhar pontos em Guimarães, mas também foi lesto a alertar para o horizonte de dificuldades que o campeonato vai proporcionar, bem como o bom papel que o Vitória costuma desempenhar no seu reduto."Guimarães é um recinto tradicionalmente difícil e o Vitória, apesar de não estar no seu melhor momento, encontra-se melhor classificado do que o Rio Ave e costuma ser muito forte em casa, pelo que, se queremos vencer este jogo, teremos de ser muito organizados, coesos e mostrar competitividade em todos os planos. Estou contente com o grupo, mas vamos disputar este jogo como qualquer outro e muito cientes do que temos de fazer em campo", confidenciou o treinador, para logo de seguida desvalorizar o plano de equilíbrio que os 19 pontos já amealhados dão ao Rio Ave, bem como a possibilidade de alcançar a psicológica fasquia dos 30 pontos ainda este mês: "Tive uma conversa muito séria com o plantel no início da época sobre esse assunto. Começámos com as expectativas baixas e toda a gente até olhava para o Rio Ave como uma equipa com uma missão complicada pelo início de calendário difícil e pela necessária readaptação às exigências da Liga Bwin. Agora que as coisas estão a correr bem as expectativas já são mais altas, mas o segredo é não haver oscilações emocionais porque uma equipa não pode alcançar o plano de regularidade que pretende se andar a viver entre tristezas ou ilusões. Temos de nos focar na competência. Isto não acaba em janeiro, só em maio, de modos que não temos uma meta pontual estabelecida, mas sabemos que não queremos viver em apertos".Sobre os reflexos do mercado e a probabilidade do avançado Yakubo Aziz deixar o plantel em breve, além da certeza que o ganês não será opção para Guimarães porque está em processo de negociações com os egípcios do Al-Ahly, Luís Freire começou por franzir o sobrolho, mas também sublinhou o conforto financeiro como um objetivo inerente a qualquer jogador ou treinador de futebol."O Aziz é um elemento muito querido, mas está envolvido num processo de transferência e o meu foco está no jogo com o Vitória porque o que me compete é vencer jogos. Veremos no que isto dá. Se se confirmar a conclusão do negócio a direcção sabe muito bem o que pensamos, mas é evidente que todo o grupo fica contente quando uma destas situações sucede porque o nosso objetivo é melhorar as condições de vida e eu gosto muito de ajudar a chegar longe na vida quem também me ajuda", justificou Luís Freire, salientando que "o Rio Ave tem mostrado capacidade de resposta nos jogos em que o Aziz não participou": "Eu não faço o mercado e tenho confiança máxima em todos os outros jogadores porque este grupo tem muitas opções com qualidade".