Luís Freire: «Não vamos transformar um bom campeonato num mau por causa de um mau momento»

Sem vencer há seis jogos, o Rio Ave tem agendado para esta segunda-feira, às 19 horas, o jogo da 20.ª jornada, frente ao Estoril. Na antevisão do encontro, Luís Freire deu ênfase à confiança que tem em relação ao regresso aos triunfos da sua equipa."Queremos agarrar o que de bem fizemos contra o Sporting em termos de atitude, concentração competitiva, e vontade dos jogadores. Isso é o nosso compromisso e a nossa obrigação: dar o nosso máximo, estarmos concentrados, saber o que vamos apanhar pela frente e cumprir as nossas tarefas. A persistência faz o caráter dos campeões e de quem consegue os objetivos. Queremos persisitir, acreditar e lutar até a vitória aparecer porque sabemos que ela vai aparecer. Queremos que apareça já amanhã e vamos trabalhar para isso. Temos de estar focados no plano de jogo, depois vem a criatividade dos jogadores. Merecemos essa alegria porque fizemos por a merecer nos últimos jogos. Se ganharmos o jogo, vamos olhar para a tabela e ver que estamos a fazer um bom campeonato", começou por dizer o técnico, que analisou ainda o adversário: "O Estoril é um equipa com qualidade técnica e que gosta de jogar o seu jogo a partir de trás. É um adversário muito técnico, que consegue ligar o jogo e que nos pode criar perigo. Sabemos disso, mas temos sido competentes no processo defensivo. O Estoril sabe pressionar, mas também sabe defender com linha baixa. No entanto, estamos preparados".Apesar do momento menos positivo que a equipa vive, Luís Freire continua a olhar de forma positiva para aquilo que foi a época do Rio Ave até ao momento. "A nossa obrigação é manter o que está bem- a nossa capacidade de reação à perda, a nossa capacidade de ir aos duelos defensivos, o nosso compromisso- e sermos mais objetivos nos últimos terço e termos mais chegada à área. Temos capacidade e vontade. Não podemos olhar só para os últimos seis jogos, não podemos fazer das coisas mais do que são. Ganhando o jogo estamos a meio da tabela e com uma superioridade grande para a linha de playoff. Não vamos transformar um bom campeonato num mau campeonato por causa de um mau momento. Vamos ultrapassar isto com competência e com trabalho. Até ao fim vão haver momentos bons e maus, mas vamos atingir o nosso objetivo. Ninguém gosta de perder aqui, fomos campeões e temos uma mentalidade vencedora. O Rio Ave precisa de ficar na 1ª Liga, está nessas condições, tem avanço, vai jogar em casa e agora só pensamos em voltar às vitórias", disse.Revelando que Amine não estará disponível para a partida e que Josué continua em dúvida, o técnico voltou a abordar a situação de Aziz, avançado que ainda pode deixar Vila do Conde porque tem interessados na China: "A situação do Aziz não mudou nada em relação ao que vocês sabem. O mercado está aberto [em alguns países], continua a ser um jogador disponível e com interessados. Enquanto isto não se definir vai haver jogos em que vou contar com ele e jogos em que não posso contar com ele. Amanhã conto ele? Não vou dar essa informação, caso contrário também a dou ao adversário".