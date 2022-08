Luís Freire: «Nesta altura não ligo à tabela»

O Rio Ave faz parte do lote de quatro equipas que ainda não saboreou um triunfo na Liga Bwin, mas o técnico Luís Freire desvalorizou as consequências inerentes às dores de crescimento e garantiu confiança total no processo que está a desenvolver."Este é um grupo maduro e que já passou por algumas adversidades semelhantes. Na época passada também perdemos dois jogos consecutivos e acabámos por ser campeões ", relativizou Luís Freire, garantindo que "a vitória será a consequência do foco no trabalho e no equilíbrio emocional": "Nesta altura da época não ligo à tabela. É impossível. Hoje o que me interessa é o processo e a atitude. Dar o máximo para tentar vencer e a equipa não só está ciente da dificuldade do calendário, bem como do que tem de fazer para melhorar as suas dinâmicas e chegar à alegria".Análise pragmática em função da reconstrução em curso e da vontade de contar com a máxima disponibilidade física dos reforços já garantidos, para lá das alterações que o treinador admite acontecerem até ao fecho do mercado."O Hernâni e o Boateng têm experiência internacional, drible e assistência. São mais valias porque vão dar capacidade de desequilíbrio, mas para isso têm de estar bem fisicamente", comentou Luís Freire, reconhecendo que "ainda podem faltar dois, três reforços, dependendo do mercado e das saídas": "Já sabíamos que o arranque de época seria complicado por todas as circunstâncias, na certeza que não estamos no nosso melhor, mas estou cá para arranjar soluções e encontrar o equilíbrio em que todos acreditamos".Índices de confiança intactos para procurar somar os primeiros pontos já na visita ao Estoril."O Estoril tem um grupo de qualidade e procura a pressão alta, mas vamos jogar olhos nos olhos com a ideia de melhorar a nossa dinâmica ofensiva. Acredito que as duas equipas vão querer jogar e que será um bom jogo", concluiu Luís Freire.