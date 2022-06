Luís Freire: «O objetivo é só um, mas a força é de todos»

Com tudo para decidir nesta última jornada no que diz respeito às contas da subida, o Rio Ave recebe este domingo o rival Chaves, pelas 11 horas, num encontro que determinará, juntamente com o Leixões-Casa Pia, jogado à mesma hora, que sobe diretamente à Liga Bwin e quem terá de jogar o playoff.Na antevisão à partida, o técnico Luís Freire garantiu sentir a equipa preparada e focado no que tem fazer para alcançar o objetivo. "Sinto a equipa bem, concentrada no que tem para fazer, focada no mais importante para o jogo. Há já um ano de trabalho por trás. Este será o 43º jogo que vamos fazer. Preparamo-nos para isto e por isso sinto a equipa preparada para o desafio, com muita vontade de lutar para vencer, para dar uma alegria aos adeptos e vamos fazer tudo por tudo para que isso aconteça", afirmou.Sem querer revelar muito do que será a palestra aos jogadores antes do jogo, o técnico admitiu que o essencial passará por transmitir confiança ao plantel: "A mensagem para os jogadores tem de ser sempre de confiança, de preparação. Este tem sido um ano muito exigente, passamos por muito juntos, lutamos e trabalhamos muito e agora temos de nos focar no presente, no jogo, desfrutar do momento e jogar para vencer, porque é isso que vamos procurar fazer."Finalmente, Luís Freire abordou ainda a importância dos adeptos: "Este é um momento especial, como têm sido estes com o nosso público, passamos por várias situações ao longo do ano, mas todos juntos fomos tornando-nos cada vez mais unidos. Tem sido inacreditável o que têm feito por nós nos últimos jogos. É isso que quero ver amanhã, com toda a gente a apoiar, a perceber que fazem parte do jogo. O objetivo é só um, mas a força é de todos nós. O que temos construído é muito bonito e amanhã tem de estar todos juntos até conseguirmos o objetivo."