Luís Freire: «O Pedro Mendes é um nome, mas depende de muita coisa»

Depois de o regresso de Pedro Mendes ao Rio Ave ter sido praticamente confirmado pelo presidente António Silva Campos, incompatibilidades salariais impediram a concretização do negócio, mas este ainda não é um dossiê fechado. Na antevisão do jogo com o Sporting, Luís Freire abordou a situação."Estou focado no que tenho e na preparação dos jogos, o foco é melhorarmos a equipa com os jogadores que temos. A parte das contratações está com a direção, eles é que estão a analisar os dossiês. O Pedro Mendes é um nome, mas depende de muita coisa. Até dia 31 de agosto vai haver reajustes no Rio Ave, no Sporting e em vários clubes. Eu estou cá para treinar os que tenho e ajudar a equipa", referiu o técnico, que analisou ainda a contratação do extremo Hernâni: "Ele está com vontade de ajudar, mas ainda está fora da sua forma normal e vai precisar de duas ou três semanas. Além da experiência que tem, mantém as qualidades, é rápido, bom tecnicamente, desequilibra no 1x1, joga por dentro e por fora e joga com o pé esquerdo, que é algo que não temos muito. Vai ajudar e ainda vai chegar mais gente".