Luís Freire: «O primeiro golo fez diferença, se nós marcássemos primeiro, o jogo era outro»

Luís Freire, treinador do Rio Ave, analisou a estreia dos vilacondenses na Liga Bwin culminada com uma derrota caseira ante o Vizela."Fica a sensação de que na primeira parte estivemos muito bem no jogo, estivemos completamente por cima. Criámos quatro ou cinco lances junto da baliza do Vizela e não concretizámos. É aí que podemos crescer. Tivemos 70% de posse de bola na primeira parte, perante uma boa equipa do Vizela. Na segunda metade, com o não aparecer desse golo, a equipa foi abaixo. Num lançamento de bola lateral, acabámos por sofrer um golo. Depois reagimos, mas o jogo ficou muito partido. Acredito que se marcássemos primeiro, que o jogo seria diferente. Estivemos bem e, claro, uma perda de bola dava um lance de perigo para o Vizela e eles acreditavam mais. O primeiro golo fez diferença, se nós marcássemos primeiro, o jogo era outro", sustentou o treinador português.