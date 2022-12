Luís Freire: «O que nos faltou foi fazer o primeiro golo»

Luís Freire, treinador Rio Ave, mostrou-se satisfeito com a resposta dos vilacondenses, mesmo apesar da derrota (0-2) caseira diante do Sporting, a contar para a Allianz Cup."Tenho de dar uma palavra aos jogadores. Trabalharam muito para bloquear o Sporting, que é uma grande equipa, muito bem trabalhada e gosta de ter bola. Foram mais fortes. Nós fomos corajosos, tentamos ser agressivos, ter posse e descobrir espaços. Ao intervalo estava satisfeito, mas sabíamos que tínhamos de ter mais bola na segunda, porque ia ser mais difícil defender", frisou o técnico do Rio Ave,"Nessa fase estava um jogo partido, onde também tivemos uma oportunidade, pelo Ruiz, e logo a seguir o Sporting marcou. Os jogadores ficaram mais frustrados e adversário ganhou ânimo e descontraiu. Nada a apontar aos jogadores. O que nos faltou foi fazer o primeiro golo. Quem marcasse primeiro ia ficar por cima. Tivemos de arriscar depois, mas com atitude certa para crescer", acrescentou