Luís Freire: «O Sporting nunca esteve confortável»

Luís Freire considerou que a derrota frente ao Sporting por 1-0 foi penalizadora para o Rio Ave, que diz merecer mais pela forma como se apresentou diante dos leões."Hoje a minha equipa teve um comportamento muito bom em termos não só estratégicos mas do homem que está por trás do jogador. Entregaram-se ao jogo, procuraram condicionar o Sporting estiveram muito bem, com qualidade, agressividade e condicionaram o jogo do Sporting quase todo. Foram muito lutadores nos duelos. Na 1.ª parte disputámos o jogo dividido com o Sporting, nós a procurar ter bola, com apoios frontais dos pontas, sempre muito lutadores em campo e com determinação grande. Até aos 65 minutos, temos a melhor oportunidade do jogo pelo Boateng. Se fosse golo, íamos vencer pela atitude que tínhamos: focados, determinados e com qualidade. É penalizador. Os meus jogadores mereciam mais pelo que fizeram em campo. Esta atitude, alma, raça e fome de vencer tem de ficar dentro do campo no próximo jogo. Foi um jogo equilibradíssimo. Merecíamos outro resultado. Provámos que podemos jogar com o Sporting no campo todo. O Sporting nunca esteve confortável, é muito mérito nosso e não devíamos ser penalizados", começou por referir o técnico do Rio Ave."Há equipas com oito, nove ou dez [jogos sem vencer] neste campeonato. Tirando os grandes, só Casa Pia e Famalicão não tiveram mais do que cinco jogos sem vencer. Temos seis jogos sem ganhar, mas também temos três pontos nessa fase, portanto não foram só derrotas. Mais do que o que mostra a tabela, queremos mostrar o que fazemos. Os jogadores deram tudo em campo. Não queimámos tempo, não fomos no autocarro. Os jogadores tentaram ser mais agressivos nos últimos minutos, mas em Portugal é difícil. Com esta fome de vencer, vamos acabar por ganhar e temos de dar o máximo até ter essa alegria.""Resgaste emocional é saber tudo o que já passámos juntos, a nossa relação pessoal e o querer vencer. Somos muito ambiciosos e hoje ficou provado isso. Se visse uma equipa sem vontade... O que há a fazer é que temos de dar a vida para ganhar o próximo jogo. Estamos com 21 pontos, precisamos de mais e vamos à procura disso.""Tem estado em processos de negociação já há algum tempo. Pode sair ou não, logo veremos. O processo fecha quando o clube entender. O melhor para mim é ganhar o próximo jogo e ter os meus jogadores com determinação invencível como hoje."