Luís Freire: «Os meus jogadores não têm obrigação de lutar na FIFA mas sim dentro de campo»

O Rio Ave está impedido de inscrever jogadores nesta e na próxima janela de transferências, num cenário abordado por Luís Freire na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão."Sempre disse que, se não saísse ninguém, não precisava de reforços porque este grupo chega para o que temos pela frente. Esta situação apareceu esta semana e nós sabemos muito bem ultrapassar dificuldades e temos feito um trajeto ascendente. Havia pessoas que não acreditavam que íamos subir de divisão e fomos campeões; havia pessoas que achavam que íamos estar piores este ano e estamos estáveis; e, se calhar, agora há pessoas que pensam que o caso de não podermos inscrever jogadores vai deixar o grupo mais fraco. Se calhar vamos ficar mais fortes porque sabemos que precisamos uns dos outros e de apoio, isso ajuda a atingir os objetivos. Ser adepto de vitórias é fácil, quando a equipa perde é que é preciso apoio. Esse caso é uma realidade, mas com apoio e superação vamos à procura de lutar por este clube. Queremos ultrapassar essa dificuldade até o recurso ter saído, os meus jogadores não têm obrigação de lutar na FIFA, mas sim dentro de campo", começou por referir o técnico, que comentou ainda o caso de Aziz, jogador que ainda pode deixar Vila do Conde neste mercado: "O que for bom para o clube é bom para o Luís Freire e para os outros todos. A minha missão é ajudar a equipa a ficar o mais forte possível e é isso que vamos fazer independentemente dos jogadores que estejam ou saiam. Se sair o Aziz é porque foi bom para o jogador e para o clube, Já ganhámos com outros jogadores e sabemos que temos outros jogadores no mercado, mas isso é uma questão da direção. Vou trabalhar sempre com o que tiver à disposição".Salientando o facto de Sávio, regressado de empréstimo, já conhecer a realidade do clube, o técnico perspertivou ainda o encontro deste domingo. "O Famalicão é um adversário que tem vindo a recuperar e a apresentar melhores resultados, isto apesar da derrota no último jogo. Sabemos o que fazem com bola e que, a jogar em casa, vão procurar assumir o jogo porque têm jogadores de qualidade. No entanto, estamos completamente identificados com isso e queremos ser uma equipa competente. Já não sofremos golos de bola corrida desde o jogo com o Casa Pia, agora temos de ser melhores na bola parada defensiva", vincou.O técnico concluiu realçando o facto de a derrota frente ao P. Ferreira não ter deixado marcas no seu grupo de trabalho: "Nos últimos sete jogos tínhamos perdido apenas um, pelo que este resultado com o P. Ferreira acaba por ser normal dentro de um campeonato. Temos de perceber que o Rio Ave é o único clube, dos 18 da Liga Portuguesa, que desceu há um ano e que teve de se voltar a reerguer. Todos os outros estavam há três/quatro anos na 1ª Liga ou na 2ª Liga e com investimentos. Temos de perceber que vamos ganhar ao FC Porto e que faz parte do campeonato, que vamos ter três vitórias seguidas e que também podemos ter uma derrota que não estávamos à espera e que faz parte do nosso caminho. Já nos aconteceu perder um jogo que não estávamos à espera e demos uma grande resposta. Também já nos aconteceu ganharmos um jogo que não estávamos à espera e não nos pusemos em bicos de pés. Aqui há equilíbrio e a consciência que, depois de uma descida, temos sido uns guerreiros enormes por termos subido o clube. Se calhar toda a gente estava à espera que estivéssemos nos últimos lugares e nós estamos muito perto da primeira metade da tabela. Temos feito um caminho ascendente e não podemos misturar um jogo menos bom com um campeonato menos bom, que não é isso que está a acontecer".O início do jogo está agendado para as 20h30 deste domingo.