Luís Freire: «Para ganhar jogos, não podemos sofrer três golos»

Luís Freire, treinador do Rio Ave, analisou a derrota em casa do Paços de Ferreira (3-1), em jogo da 33ª jornada da Liga Bwin."Para ganhar jogos, não podemos sofrer três golos e temos de ter mais concentração e outra mentalidade, principalmente sem bola. Tivemos várias oportunidades, o Marafona foi o melhor em campo, mas não fomos eficazes. Pagámos caro, porque não tivemos a mentalidade certa e temos de ser mais exigentes. Temos de estar ligados até ao último minuto, puxar uns pelos outros, e, contra o Famalicão, temos de entrar de outra forma e ser mais agressivos defensivamente", vincou o técnico da formação de Vila do Conde.