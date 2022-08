Luís Freire: «Penálti claro dava justiça»

O treinador do Rio Ave defendeu que a sua equipa merecia mais do que um empate (2-2) frente ao Estoril. "Depois do intervalo os jogadores deixaram de hesitar, assumiram o jogo com bola e reagiram bem, com grande personalidade. A reviravolta foi justa. Depois sofremos, mas voltámos a tentar o golo com mais duas situações", analisou Luís Freire, deixando ainda um apontamento sobre a arbitragem: "Há um penálti claro que o árbitro não assinala e dava justiça. A haver um vencedor, era o Rio Ave."

