Luís Freire: «Personalidade habitual para vencer em Vizela»

Luís Freire reconhece a zona de conforto que tanto Rio Ave como Vizela usufruem na classificação, mas argumentou que as duas equipas estão muito diferentes do desempenho do arranque de época para justificar a ambição de responder com a mesma moeda ao desaire sofrido em Vila do Conde, derrota por 1-0, na jornada inaugural."As duas equipas mudaram bastante e acredito que tanto o Rio Ave como o Vizela são mais fortes agora, mas quem nos acompanha sabe que somos competitivos e um conjunto nada fácil de bater, pelo que vamos a Vizela com a personalidade e atitude habitual com o intuído de vencer o jogo", comentou o técnico vila-condense, convicto no sucesso da interpretação tática que os seus jogadores têm evidenciado ao longo da temporada: "O nosso adversário, quando joga em casa, é muito intenso e forte nas transições. Nós já fomos uma equipa que marcava muitos golos e que também sofria muitos golos, mas os últimos jogos foram mais fechados, apesar de que os registos continuam a ser positivos e ainda bem que a equipa percebeu a força desse equilíbrio, porque quando não sofremos golos estamos mais perto de vencer".