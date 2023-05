Luís Freire prestes a tornar-se o 6º treinador com mais jogos pelo Rio Ave

Chegado ao Rio Ave no início da temporada passada, Luís Freire é já uma figura de relevo na história dos vila-condenses e são vários os registos que dão força a esta premissa.Assim, depois de conseguir devolver o clube à 1ª Liga na temporada passada e de alcançar uma permanência bastante tranquila em 2022/23, o técnico prepara-se para se isolar no 6º lugar da tabela de treinadores com mais jogos pelos rioavistas. Até aqui, Luís Freire estava empatado com Nuno Espírito Santo, mas o jogo desta sexta-feira, frente ao Famalicão, irá permitir ao comandante da nau vila-condense chegar aos 81 encontros e isolar-se na referida posição. À sua frente, Luís Freire terá depois João Eusébio (95), Pedro Martins (101), Mourinho Félix (105), Mário Reis (110) e Carlos Brito (364).Caso Freire cumpra o seu vínculo até ao fim (está contratualmente ligado ao Rio Ave até 2024), irá alcançar o 2º posto na tabela em questão. Esta é assim mais uma marca importante na carreira de um treinador que, aos 37 anos de idade, tem construído uma carreira pautada pelo sucesso.